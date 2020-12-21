В декабре, в Москве состоялся всероссийский турнир по бодибилдингу GRAND PRIX RUSSIA-3 федерации NBC Russia.

Студент Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Максим Кущ выступил в двух категориях: бодибилдинг «Новички» и бодибилдинг «Юниоры». Старания студента получили высокую награду – золотую медаль в категории «Юниоры» и бронзовую медаль в категории «Новички».

Максим Кущ поделился впечатлениями от соревнования.

— Турнир получился очень сильным, форма спортсменов была на высоком уровне. Я очень рад возможности стоять с именитыми соперниками на одной сцене и благодарен организаторам за это.

Прошедший турнир был основным соревнованием, к которому я готовился. В целом я доволен достигнутыми результатами, но предстоит еще много работы, чтобы в следующем году выступить не хуже, а даже лучше, — говорит спортсмен.

Победители и призеры, а также спортсмены занявшие четвертые и пятые места, награждены памятными и денежными призами от Федерации Современного Бодибилдинга и Фитнеса и партнеров соревнований.