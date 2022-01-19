В отдел полиции обратился 32-летний менеджер магазина сотовой связи в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по городу.

Мужчина сообщил, что неизвестный, находясь в торговом зале, открыто стащил телефон марки Samsung A-12 стоимостью 13 990 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Подозреваемым оказался 26-летний ранее судимый житель Базарно-Карабулакского района. Похищенное мужчина сдал в комиссионный магазин, а деньги потратил на личные нужды. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.