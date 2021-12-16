В Волжский отдел полиции обратилась 35-летняя директор одного из сетевых магазинов с заявлением о краже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

Женщина сообщила, что неизвестный похитил с прилавка 22 плитки шоколада марки Alpen Gold общей стоимостью 584 рубля. По горячим следам в отдел полиции был доставлен 45-летний мужчина, подвергнутый административному наказанию за мелкое хищение.

Все шоколадки были изъяты. Горожанину избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.