В Саратове с заявлением о краже техники обратился заместитель управляющего магазином электроники, расположенного на улице Буровой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

31-летний работник сообщил, что неизвестный с прилавка магазина похитил планшет марки Lenovo стоимостью 11 499 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В отдел полиции доставлен 45-летний житель Новобурасского района Саратовской области. Похищенный планшет был изъят у ранее судимого мужчины, ему избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.