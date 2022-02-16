В поселке Колос Марксовского района задержан 42-летний мужчина, совершивший кражу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

Накануне, 15 февраля, в полицию обратилась 34-летняя женщина. Она рассказала о пропаже своего кошелька, в котором находились четыре тысячи рублей. Полицейские выяснили, что в день пропажи в доме заявительницы были ее знакомые, с которыми она выпивала.

Один из гостей был доставлен в отдел полиции. Ранее судимый мужчина признал свою вину.

В ходе расследования уголовного дела нарушителю дана подписка о невыезде и надлежащем поведении.