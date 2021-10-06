Саратовец с почечной недстаточностью три года ждал пересадки почки. Его история опубликована на инстаграм-странице саратовской областной больницы.

Евгений Алексеев почувствовал сильные недомогания в 2018 году. Сначала он подумал, что проблема в желудке, но получив анализы врачи срочно отправили его в областной консультативно-диагностический центр к нефрологу.

Обследование показывало почечную недостаточность, и с тех пор 43-х летний мужчина был три года прикован к процедуре гемодиализа. Три раза в неделю ему приходилась вставать в 4:00 и ехать на процедуру очистки крови. Пришлось сильно поменять рацион питания и образ жизни в целом.

— Строгая диета, овощные супы. Следил за весом, за выпитой водой вплоть до граммов… Никаких солений, колбас, полуфабрикатов и прочего. Даже любимый арбуз исключен. Но хуже всего, что до этого я активно занимался дайвингом, как минимум, два раза в год выезжал с семьей за пределы города. Со всем этим пришлось попрощаться. Я был привязан к диализу, а после него часть дня «отлеживался» — было плохо, — рассказывает Евгений.

Все же, он не тратил время даром, читая о медицинских возможностях. И хотя операция пугала его, жить так дальше было невозможно. Тогда он решился встать в очередь на ожидание донорской почки, но спустя некоторое время эту услугу остановили из-за начавшейся пандемии.

Спасительного звонка он дождался в 2021-м году. По его словам, после операции он очнулся как ни в чем не бывало, хотя боялся, что будет хуже. Сейчас Евгений находится на периоде восстановления после операции.