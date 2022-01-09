Братоубийство произошло в рождественскую ночь в Пугачевском районе Саратовской области.

Как сообщили в региональном СУ СКР, днем 6 января 36-летний мужчина приехал в гости к своему 38-летнему брату, который жил в частном доме в селе Варваровка.

Устроив застолье, братья употребили алкоголь. Перебрав, ночью, примерно в 2 часа, мужчины поругались. При этом младший ударил старшего кулаком в плечо.

Рассвирепевший хозяин дома схватился за кухонный нож и не менее двух раз воткнул его в грудь своему обидчику. Раненый умер на месте происшествия.

Убийца, протрезвев от содеянного, позвонил в полицию и во всем сознался.

Судмедэксперты выяснили, что смерть мужчины произошла из-за кровотечения вследствие открытой раны грудной клетки с повреждением сердца.

В настоящее время 38-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Раскаявшийся саратовец взят под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.