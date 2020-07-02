Расследование уголовного дела в отношении 34-летнего саратовца за удар полицейского подошло к концу. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, в ночь с 14 на 15 июня двое девушек шли к себе домой на улицу Лисина после прогулки и увидели пьяного мужчину, который грубил и нарушал общественный порядок. Они вызвали полицию, а буян забежал в подъезд, чтобы спрятаться от правоохранителей.

Дамы подождали сотрудников ППС на улице, которые приехали и попросили мужчину выйти из укрытия. Тот так и сделал, а на просьбу предоставить документы швырнул их на землю. Целью поступка было показать всем, что якобы правоохранители проявили к нему неуважение.

Все снимали на телефон девушки, поэтому планам мужчины не суждено было сбыться.

Правоохранители потребовали, чтобы он прошел с ними для составления административного материала. Тот ударил одного из полицейских кулаком в грудь.

Еще до окончания расследования мужчина признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.