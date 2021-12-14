Житель Энгельса подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

Вечером подозреваемый, будучи пьян, во дворе своего дома громко выяснял отношения с супругой. Не стесняясь в выборе выражений, мужчина отчитывал жену.

Случайными очевидцами скандала стала другая семейная пара, которая не смогла пройти мимо, не сделав замечания скандалистам. В итоге между сильными представителями двух ячеек общества возник конфликт, который в дальнейшем перерос в драку. В итоге муж-скандалист проиграл в битве и был повержен на землю.

Не смирившись с поражением, что вдвойне обидно, приключившимся на глазах жены, аутсайдер решил реабилитироваться. Стряхнув с себя грязь родного двора, злоумышленник забежал в квартиру, схватил с кухонного стола нож и ринулся на улицу. Догнав оппонента, мужчина ударил его ножом в спину.

Потерпевший был госпитализирован в больницу, а злоумышленник, хоть в чем-то в тот вечер поступил правильно и добровольно сдался полицейским.