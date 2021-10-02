Пострадавший переходил дорогу в неположенном месте.
Дорожное происшествие случилось поздно вечером 1 октября в Кировском районе Саратова.
Как сообщили в региональной ГИБДД, в 22.18 напротив дома № 23А на улице Алексеевская пешеход намерился пересечь проезжую часть в неустановленном для этого месте, причём, — на плохо освещенном участке трассы.
В этот самый момент гражданин был сбит 37-летним автомобилистом на «Land Rover».
В итоге непредусмотрительный саратовец с травмами был госпитализирован.
В ГИБДД особо отметили, что на потерпевшем не было светоотражающих элементов, что могло бы предотвратить происшествие.