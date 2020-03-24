Его приговорили к сроку.

В прокуратуре сообщили, что пьяный 32-летний рецидивист был в доме со своей бабушкой. Не имея денег на горючее, он не придумал ничего лучше, как выманить их у 77-летней пенсионерке, приставив ей к шее пистолет. Потерпевшая заверила, что у нее нет требуемых полутора тысяч рублей. Это сильно разозлило подсудимого и он начал угрожать.

Пожилая женщина стала кричать, и это услышала ее знакомая, которая пришла на помощь. Незваная гостью отвлекла злоумышленника, после чего он скрылся с места преступления.

В настоящее время его приговорили к 3,6 года колонии строгого режима.