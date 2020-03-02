Полицейские раскрыли разбой в Волжском районе по обращению 32-летней саратовчанки, пишет ГУ МВД.

Директор магазина на улице автомобильная рассказала, что 1 марта в 20:50 в здание торговой точки забежал злоумышленник и стал угрожать пистолетом. Он требовал предоставить ему два пачки сигарет LD compact 100 общей суммой 216 рублей. Получив желаемое, мужчина скрылся.

Правоохранители оперативно задержали преступника. Им оказался 37-летний рецидивист из села Правда Татищевского района, ранее привлекавшийся за разбой и грабеж. Похищенное у него частично изъяли, а кроме того пневмат «smersh» model h1 cal 4.5 mm gh1 008842 направлено на исследование.

Сейчас на мужчину завели уголовное дело. Проводится проверка.

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