Саратовца осудили за угрозу убийством своей матери.

Прокуратура сообщает, что в декабре прошлого года 37-летний житель села Красное Знамя будучи в доме на улице Гагарина разозлился на престарелую мать из-за просьбы заготовить дрова. Злоумышленник завел бензопилу и пригрозил родительнице расправиться с ней.

60-летняя пенсионерка приняла угрозу в серьез, так как ее сын был пьян и агрессивен. Он приближался к ней в опасным орудием.

На суде мужчина признал вину. Его приговорили к 200 часам обязательных работ.