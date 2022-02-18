Житель Ленинского района Саратова для того, чтобы выгнать из дома надоевшего собутыльника, взял в руки охотничье ружье. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Сам подозреваемый пояснил полицейским, что в своей квартире он выпивал вместе с потерпевшим. Ближе к 4 часам утра на правах хозяина мужчина, исчерпав весь набор намеков, прямо заявил гостю о том, что вечерника завершена и самое время вызывать такси до дома. Гость обиделся и начал спорить.

Хозяин, осознав бесполезность простых уговоров, вытащил из сейфа охотничье ружье и сообщил собутыльнику о том, что если он добровольно не покинет квартиру, то его увезут, но в крайне непрезентабельном и непригодном для жизни виде сотрудники скорой помощи. Обиженный гость покинул квартиру и отправился в отдел полиции.

Доставленный полицейскими в отдел, хозяин квартиры не отрицал содеянного, но никак не ожидал подобной подлости от гостя, которого несколькими часами ранее щедро поил и кормил у себя на кухне.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.