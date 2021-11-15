В полицию поступило заявление о краже транспортного средства с неохраняемой территории, расположенной на 2-ом Совхозном проезде. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Заявитель пояснил, что неизвестные похитили автомобиль «ЗИЛ-ММЗ-4502», у которого отсутствовал двигатель. Сумма ущерба – 30 тысяч рублей.

В отдел полиции был доставлен 46-летний мужчина. Похищенную машину он сдал в пункт приема металла.

Расследуется уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.