Саратовец стал жертвой вора. Об этом сообщили в городском УМВД.

16 ноября он пришел в гараж и обнаружил, что кто-то унес два комплекта зимней резины, сноуборд, электрические детские качели, по четыре удочки и донки, по три спиннинга и электрических водонагревателя, 150 розеток, 100 электросчетчиков, ящик с инструментами и детский манеж.

Сумма ущерба составила 118 тысяч рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 32-летний местный житель. Он признался, что сдал чужое имущество в ломбард.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.