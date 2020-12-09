Полиция Октябрьского района Саратова раскрыла кражу у местного жителя. Об этом сообщили в городском УГИБДД.

Мужчина рассказал, что в ночь на 2 декабря из подвала на улице Симбирцева пропали два перфоратора, столько же шлифовальных машин, сварочных аппаратов и дрель. Инструменты принадлежат строительной фирме, где он работает.

Сумма ущерба превысила отметку в 165 тысяч рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 45-летний местный житель. Он признался, что продал часть имущества неизвестному за пять тысяч рублей. Остальные инструменты изъяли.

На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.