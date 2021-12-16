В Саратове в полицию обратился представитель торгового предприятия с заявлением о краже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

По словам мужчины, неизвестные похитили четыре бутылки коньяка из магазина, расположенного на улице Орджоникидзе. Сумма ущерба составляет 22 156 рублей.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в отдел полиции доставили ранее судимого 30-летнего мужчину.

Расследуется уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.