Правоохранители возбудили уголовное дело на 47-летнего безработного саратовца, обчистившего квартиру своего собутыльника, сообщает пресс-служба МВД.

В отделение полиции обратился 51-летний мужчина с заявлением о краже. Замок в его квартире не был поврежден, словно похититель открыл дверь ключами.

В ходе расследования полиция задержала 41-летнего подозреваемого. Он рассказал, ранее выпивал с потерпевшим в его квартире и отметил, что там есть, чем поживиться. В время пьянки он украл ключи и спустя месяц наведался к потерпевшему, предварительно выманив его из квартиры.

Проникнув в жилище, злоумышленник украл телевизор, приставку к нему и два сотовых телефона, затем продал их незнакомцу на ближайшей остановке. Деньги он потратил.

Похититель признался в содеяном и был отпущен под подписку о невыезде.