В Энгельсском районе местный житель похитил металлический забор. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области.

О краже сообщила 45-летняя женщина. По ее словам, неизвестный похитил металлический забор возле Взлетного поселка. Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей.

Позже оперативники задержали ранее судимого 55-летнего подозреваемого, а похищенное у него изъяли. Мужчина также подозревается в попытке кражи металлического забора стоимостью 39,2 тысячи рублей.

С подозреваемого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.