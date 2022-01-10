В отдел полиции Волжского района Саратова по факту кражи обратился представитель пункта металлоприемной базы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Саратову.

По словам 52-летнего мужчины, неизвестные повредили навесной замок и из контейнера похитили 50 килограммов лома цветного металла. Ущерб составил 50 тысяч рублей.

В отдел полиции был доставлен 31-летний подозреваемый. Мужчина пояснил, что металл «приметил», когда ранее приходил на базу, чужое имущество он в тот же день сдал в ближайший пункт приема за 35 тысяч рублей.

Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.