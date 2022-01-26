В отдел полиции Ленинского района обратился продавец торгового островка одного из развлекательных центров Саратова. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, мужчина рассказал о краже.

По его словам, неизвестный похитил с витрины часы стоимостью 14 960 рублей, пока тот ненадолго отлучился от магазина.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемым оказался 52-летний ранее уже судимый мужчина. Похищенное удалось изъять.

Гражданину избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.