В дежурную часть с заявлением о краже обратился гражданин Египта. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжского ЛУ МВД России на транспорте.

Мужчина рассказал, что в поезде №9, который следовал из Москвы в Саратов у него украли мобильный телефон.

Полицейские выяснили, что гаджет украл 48-летний саратовец. Он выходил из вагона на станции Саратов-1 и заметил смартфон, который лежал на верхней боковой полке плацкартного вагона.

Гражданин убедился, что никто за ним не следит и унес телефон. Сумма ущерба превысила отметку в 50 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, на мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.