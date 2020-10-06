В Саратове росгвардейцы по горячим следам поймали 57-летнего мужчину, который расплатился в магазине похищенной у ребенка банковской картой. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.

Выяснилось, что мальчик пошел в магазин в поселке Светлый и потерял платежное средство.

Он хватился у кассы, рассказал родителям и в этот момент прошло списание денег.

Сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия и увидели по камерам, что за подростком следил мужчина, который оплачивал покупки пропавшей кредиткой.

Гражданина задержали гражданина вместе с картой и купленным товаром. Его передали сотрудникам полиции.