В Ленинский отдел полиции обратилась 31-летняя местная жительница с заявлением о краже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратову.

Женщина рассказала, что из подсобного помещения коммунальной квартиры неизвестный похитил четыре автомобильных шины на литых дисках, которые заявительница приобрела за 18 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемым оказался 39-летний ранее неоднократно судимый саратовец. Мужчина рассказал, что пришел в гости к знакомому, который живет по соседству с заявительницей. Похищенные колеса горожанин сдал в комиссионный магазин.