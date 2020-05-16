Жительница Красноармейского района обратилась в полицию с заявлением о краже имущества. По информации ГУ МВД региона, из ее дома украли бытовую утварь.

Пострадавшая рассказала, что воры похитили у нее телевизор, швейную машинку, электрические чайник, плитку и мясорубку и алюминиевый тазик. Общая сумма ущерба составила десять тысяч рублей.

Во время поиска преступника подозрение пало на 50-летнего мужчину. На допросе он признался, что вечером проник в дома на Кузнечной улице через окно и украл имущество, которое продал.

По данному факту завели уголовное дело, а вора отпустили под подписку о невыезде.