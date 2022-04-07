Жителя Саратова задержали за кражу мобильного телефона из такси. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Саратову.

Жертвой кражи стала 37-летняя горожанка. Она пояснила, что вечером 12 марта неизвестный украл сотовый телефон из такси. По ее словам, сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

Подозреваемый оказался 24-летним безработным мужчиной. Он пояснил, что обнаружил оставленный кем-то в салоне такси телефон и решил им попользоваться, а через несколько недель сдал его в ломбард за три тысячи рублей.

С подозреваемого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.