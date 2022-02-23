Специалисты проводят доследственную проверку смерти мужчины в Вольске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Накануне, 22 февраля, в бане частного дома по улице Ртищевской мужчина обнаружил труп своего 52-летнего отца. Следователи выяснили, что помещение отапливалось котлом и было сильно перетоплено. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Предположительно, причиной смерти стало отравление продуктами горения.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.