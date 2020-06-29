Сегодня, 29 июня, утром в Кировском районе был обнаружен мужчина, не подающий признаков жизни. Об этом сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Около 7:30 утра прохожий вызвал бригаду «скорой помощи», потому что нашел мужчину, лежащего на обочине дороги недалеко от магазина на улице Целинная. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины.

Уже установлена его личность, погибшим оказался 58-летний местный житель.

Судебно-медицинская экспертиза заключила, что мужчина умер не насильственной смертью. В данный момент следователи пытаются выяснить обстоятельства происшествия.

Напомним, в начале года по Саратовской области пронеслась волна странных смертей.