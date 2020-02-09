С одной из больниц Базарно-Карабулакского района скончался избитый мужчина. СУ СКР завели дело по данному факту.

В ведомстве сообщили, что 52-летнего пострадавшего привезли в лечебное учреждение с травмами головы. В скором времени он умер из-за закрытой черепно-мозговой травмы с ушибом головного мозга, переломами костей лицевого скелета.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье умышленного причинения тяжкого время здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Уже задержан 42-летний подозреваемый, который ранее был судим. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование продолжается.