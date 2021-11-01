Трагедия произошла 31 октября в центре Саратова.

Как сообщили в региональном СУ СКР, на улице Мичурина случайные прохожие увидели 50-летнего гражданина, который не подавал признаков жизни.

Приехавшие на место происшествия медики «скорой» констатировали смерть человека.

Правоохранительные органы уже установили личность погибшего.

Эксперты выяснили, что у саратовца имеется повреждение височной области головы.

Свидетели сообщили по данному факту, что гражданину стало плохо на улице, он упал и разбил при падении голову.

Следствие проводит проверку, по результатам которой будет принято соответствующее решение.

Фото: СКР