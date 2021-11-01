Трагедия произошла 31 октября в центре Саратова.
Как сообщили в региональном СУ СКР, на улице Мичурина случайные прохожие увидели 50-летнего гражданина, который не подавал признаков жизни.
Приехавшие на место происшествия медики «скорой» констатировали смерть человека.
Правоохранительные органы уже установили личность погибшего.
Эксперты выяснили, что у саратовца имеется повреждение височной области головы.
Свидетели сообщили по данному факту, что гражданину стало плохо на улице, он упал и разбил при падении голову.
Следствие проводит проверку, по результатам которой будет принято соответствующее решение.
Фото: СКР