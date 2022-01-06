Тело автомобилиста обнаружили вечером 5 января в Ленинском районе Саратова.

Как сообщили в региональном СУ СКР, труп 56-летнего мужчины находился за рулем припаркованного на обочине дороги автомобиля «ВАЗ-2112» на улице Перспективной.

Саратовец был найден уже без признаков жизни. «Скорая» лишь зафиксировала смерть человека.

При внешнем осмотре тела погибшего экспертами следов насильственной смерти не обнаружено.

Назначены экспертизы, на основании которых следователи вынесут процессуальное решение.