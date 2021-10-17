Домой Рубрики Новости Саратова Саратовец упал с моста и разбился насмерть РубрикиНовости СаратоваЧП Саратовец упал с моста и разбился насмерть По Новости Саратова - 17.10.2021 258 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Трагедия произошла вечером 17 октября в Волжском районе Саратова. Как сообщили очевидцы происшествия, на улице Усть-Курдюмской с моста упал житель областного центра. Сообщается, что в результате падения с высоты мужчина умер на месте происшествия. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Полина Гагарина: «Мне было всего 6, когда папы не стало» В Саратовской области появятся новые койки для больных коронавирусом Из Хопра достали тело саратовского утопленника ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Саратовец упал с моста и разбился насмерть Новости Саратова - 17.10.2021 0 Трагедия произошла вечером 17 октября в Волжском районе Саратова. Как сообщили очевидцы происшествия, на улице Усть-Курдюмской с моста упал житель областного центра. Сообщается, что в результате... Полина Гагарина: «Мне было всего 6, когда папы не стало» 17.10.2021 В Саратовской области появятся новые койки для больных коронавирусом 17.10.2021 Из Хопра достали тело саратовского утопленника 17.10.2021 Саратовцы посмеялись над «новым прудом» на улицах города 17.10.2021