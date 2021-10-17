Трагедия произошла вечером 17 октября в Волжском районе Саратова.

Как сообщили очевидцы происшествия, на улице Усть-Курдюмской с моста упал житель областного центра.

Сообщается, что в результате падения с высоты мужчина умер на месте происшествия.