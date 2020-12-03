В Заводском районе Саратова сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в разбое мужчину. Об этом сообщили в городском УМВД.

Ночью он проник внутрь ее жилища через открытую дверь, угрожал кирпичом и забрал 160 тысяч рублей и золото на сумму около 68 тысяч рублей.

Через четыре часа после обращения в полицию мужчину задержали. Им оказался рецидивист.

Выяснилось, что за несколько дней до нападения злоумышленник приходил к жертве домой, представившись специалистом по ремонту. Гражданка нашла его по объявлению.

“Мастер” разведал обстановку, а приехал якобы для составления сметы по монтажу ворот.

На него завели уголовное дело.