Кировский районный суд признал виновным местного жителя в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Решение опубликовано на официальном сайте суда.

В ноябре 2019 года пьяный саратовец сел в электричку на станции Саратов-1. С помощью кнопки связи «Пассажир — Машинист» он сообщил управляющему поездом, что у него бомба, и он собирается ее взорвать. после этого он потребовал остановить поезд.

В суде мужчина признался в преступлении. В настоящее время он приговорен к одному году условного лишения свободы с установлением ограничений.