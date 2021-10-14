В Саратове судебные приставы обязали местного жителя погасить долг перед своими детьми под угрозой реализации автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба УФССП.

50-летнего отца двоих детей обязали выплачивать алименты, однако он этого не делал и накопил долг в размере около 300 тысяч рублей.

В отношении гражданина было возбуждено исполнительное производство. Но он продолжал уклоняться от выплаты денег. Тогда судебным приставом был арестован автомобиль мужчины «Audi A4».

Узнав об этом, должник нашел нужную сумму и погасил долг перед детьми в полном объеме.