В Петровске задержали 41-летнего мужчину за стрельбу в парикмахерском салоне. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области.

Так, 35-летняя женщина рассказала, что бывший муж пришел к ней на работу в парикмахерскую на Советской. Во время ссоры мужчина достал охотничье ружье и выстрелил в потолок.

В управлении Росгвардии уточнили, что мужчина был пьян. Сначала он выстрелил в помещении, а после — на улице. Он попытался скрыться, но сотрудники ведомства задержали нарушителя.

В настоящее время на злоумышленника завели дело по статье за хулиганство.