В отношении жителя Балашова возбуждено уголовное дело по подозрению в краже с банковского счета.

По версии следствия, знакомый подозреваемого попросил установить на его сотовом телефоне мобильное банковское приложение – мужчине нужно было проверить поступление денежных средств на банковскую карту, а у самого такой возможности не было.

Балашовец согласился, но впоследствии не удалил учетную запись, а воспользовался ею и перевел на свою карту 44,9 тысяч рублей.

Мужчина сознался в содеянном, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.