Суд признал 30-летнего саратовца по имени Вячеслав виновным в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.

С марта по апрель 2020 года он по интернету договорился с неустановленным лицом о сбыте запрещенки. Мужчина получил свыше 200 грамм веществ, а разложить их не успел, потому что 10 августа его задержала полиция в Ленинском районе города.

Наркотики нашли у него дома и изъяли.

Теперь он проведет семь с половиной лет в исправительной колонии строгого режима, приговор не вступил в законную силу.