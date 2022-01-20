Более 40 клиентов Почты России стали лотерейными миллионерами по итогам новогодних розыгрышей. Об этом сообщает пресс-служба управления почты.

17 человек, выигравших по миллиону рублей в новогоднем 1421-м тираже «Русского лото», приобрели счастливые билеты в почтовых отделениях в 16 регионах страны. Еще 24 клиента Почты России из 20 регионов выиграли квартиры в 475-м тираже государственной «Жилищной лотереи».

Всего в прошлом году посетители почтовых отделений Саратовской области приобрели более 1 млн лотерейных билетов под брендом «Столото». Выигрышными из них оказались более 400 000 билетов. Общая сумма выплат по лотерейным билетам, купленным на почте в Саратовской области, превысила 60 млн руб.