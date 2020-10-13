Расследование уголовного дела в отношении 38-летнего саратовца, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере, подошло к концу. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Он в 2016 году узнал, что на его знакомого завели уголовное дело, взяли под стражу. Мужчина сообщил матери подозреваемого в нарушении закона, что может помочь — посодействовать в смягчении срока. Нужно было только заплатить 700 тысяч рублей.

Та поверила ему и с октября по декабрь 2016 года отдала 695 тысяч рублей. На самом деле мужчина не собирался никому помогать, он забрал деньги себе.

Злоумышленник так и не признал свою вину, хотя доказательства говорят об обратном. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Прокуратура региона сообщает, что судьбу мужчины решит Ленинский районный суд.