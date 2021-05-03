Следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, днем 29 апреля 39-летний мужчина со своими приятелями пил в квартире на улице Чернышевского в Вольске. Хозяин жилища поссорился с одним из гостей и 35-летний мужчина ударил его по голове, а потом разбил о него стеклянную бутылку и керамическую чашку, попутно ударив его кулаком по голове и лицу. Вскоре злоумышленник скрылся с места происшествия.

Согласно проведенного судебно-медицинского исследования, смерть 39-летнего мужчины наступила вследствие тупой травмы головы и ряда других повреждений.

По подозрению в совершении преступления злоумышленника задержали, он признал свою вину. Гражданина взяли под стражу.

Доказательства закрепляются, расследование продолжается.