Судебные приставы убедили местного жителя вернуть долг банку.

По данным УФССП, мужчина задолжал около трех миллионов рублей кредитно-финансовому учреждению. Ежемесячные платежи он игнорировал, тогда банк обратился в суд. Несмотря на это, должник не образумился и снова не выплатил средства.

Тогда представители Службы арестовали заложное имущество — квартиру. Неплательщика предупредили, что если он вновь не погасит вовремя долг, то квартира будет реализована.

Принятых меры вразумили саратовца и он оплатил всю необходимую сумму.