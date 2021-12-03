В отдел полиции в Саратове с заявлением обратилась 63-летняя местная жительница. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Заявительница сообщила, что неизвестный у дома, расположенного на улице Лебедева-Кумача, открыто похитил у нее кошелек, в котором находились 8 тысяч рублей наличными.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские доставили в отдел полиции безработного ранее судимого 26-летнего гражданина. Молодой человек сознался в содеянном, пояснив, что потратил похищенное – раздал долги, купил себе еду и алкоголь.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.