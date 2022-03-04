В Ершове взят под стражу 28-летний мужчина, обвиняемый в убийстве своего товарища. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Напомним, 31 декабря прошлого года примерно с четырех до пяти часов компания молодых людей находилась в частном доме по улице Молодежной. В ходе застолья между 33-летним хозяином жилища и 28-летнем гостем возник конфликт. Последний схватил со стола кухонный нож и нанес товарищу один удар в область живота.

Присутствующая в помещении дома женщина вызвала скорую, которая госпитализировала потерпевшего. Однако мужчина скончался в больнице.

Обвиняемый признал вину.

Суд назначил меру пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.