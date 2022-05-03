В Волжском районе Саратова на лестничной клетке украли велосипед. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Саратову.

Пострадавшая местная жительница рассказала, что кто-то похитил велосипед марки «NOVATRACK» с лестничной клетки на 8 этаже дома по Волочаевскому проезду. Она отметила, что кража произошла за несколько минут.

Позже полицейские задержали 51-летнего саратовца, ранее не имевшего проблем с законом. Он продал велосипед знакомому за 300 рублей. Сам покупатель не догадывался, что приобретает краденое.

По словам задержанного, он продал велосипед внучки, так как семья остро нуждается в деньгах.

С подозреваемого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Велосипед полицейские изъяли.