Следователи Ленинского района завели уголовное дело на мужчину, убившего свою жену из-за ее желания выпить. Об этом сообщает Следственный комитет по Саратовской области.

36-летний мужчина и его 38-летняя супруга возвращались из гостей в свою квартиру на улице Загороднева. По пути женщина поделилась, что хочет выпить дома алкоголя. Ее спутник разозлился и, не стесняясь в выражениях, отказал. Дойдя до двери квартиры, он схватил супругу за шею и толкнул на пол. Обвиняемый нанес жертве многочисленные удары, ставшие смертельными.

Согласно экспертизе, смерть наступила от большой кровопотери из-за тупой травмы груди и живота с разрывом печени.

Задержанный признал свою вину. Сейчас решается мера пресечения, пока следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.