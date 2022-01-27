19-летний житель Заводского района Саратова обратился с заявлением о грабеже в полицию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

По словам заявителя, к нему на работу пришел знакомый – 31 летний мужчина и открыто похитил золотой перстень стоимостью 24 тысячи рублей. Перед этим мужчина попросил ювелирное изделие — якобы для того, чтобы рассмотреть поближе. А после сказал, что уходит вместе с кольцом, чтобы похвастаться перед друзьями, а потом вернуть.

Однако заявитель не дал своего согласия и потребовал отдать кольцо обратно. Знакомый, не смотря на многочисленные требования хозяина вернуть кольцо, не отдал его и скрылся. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки установили местонахождение ранее уже судимого подозреваемого. Он признался, что продал кольцо в ломбард за 9 тысяч рублей. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.