В Балакове 56-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела, забрав из банкомата чужие деньги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

Настоящий хозяин денег, 71-летний балаковец, обратился в полицию 21 октября, рассказав, что днем ранее пытался снять деньги в банкомате, но из-за какого-то сбоя в программе сделать этого не смог. Решив, что выполнить операцию не получится, он ушел.

24 тысячи рублей аппарат после задержки выдал следующему за ним клиенту. Тот же, в свою очередь, воспользовался ситуацией и забрал сумму себе.