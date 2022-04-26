Саратовские фискальные органы подвели итоги поступлений налоговых платежей за 2021 год.

Только самозанятые в Саратовской области заплатили налогов на 198 млн рублей, — сообщил заместитель руководителя регионального УФНС Александр Борзов.

Начальник отдела налогообложения доходов физических лиц Дмитрий Марков отметил, что в рамках кампании по уплате имущественных налогов за год было сформировано 1,439 млн уведомлений на 4,013 млрд рублей. 585 млн рублей составил земельный налог, 1 млрд – налог на имущество и 2,354 млрд – транспортный налог.

Саратовские налогоплательщики заплатили всего 3,208 млрд рублей (81% от общей суммы).

Что касается физических лиц с большими доходами, то в 2021 году в Саратовской области налоговиками зарегистрированы 10 граждан, которые залекларировали доход свыше миллиарда. При этом уточняется, что миллиардов на счетах у них нет: средства находятся в обороте. При этом фактическая прибыль может быть совсем небольшой.

Самая крупная заявленная сумма по обороту средств составила 6 млрд рублей.

Миллионеров оказалось по итогам минувшего года более 700 человек. Именно столько налогоплательщиков предоставили декларации о доходах в размере от 10 до 500 млн рублей и выше.